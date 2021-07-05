Perde arkasında şaibe var

Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu İzmir Şehir Tiyatroları'nın seçmeleriyle ilgili çıkan tartışmalar sürerken önemli bir iddia ortaya atıldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu eski Müdürü Şakir Gürzumar'ın, oyuncu oğlu Deniz Gürzumar'ın da girdiği sınavlarda jüri koltuğunda oturduğu ileri sürüldü. Bu iddia sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Tanınmış oyuncu Gizem Tataroğlu Özbilir de, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Meslektaşımız Deniz Gürzumar'ın ilk aşama sınavında, babası, eski İstanbul D.T Müdürü Şakir Gürzumar, oğlunun sınavını izlemek için salona girip, jüri koltuğuna oturmuş mudur? Şaibe dolu aldığımız yoğun duyumlar karşısında endişe ve merak içindeyiz" dedi.

'AÇIKLAMA YAPILMASI GEREK'

Onur Cem Aydemir isimli oyuncu da "Şakir Bey'in oğluyla aynı gün sınava girdim. Sınırlı yeteneğiyle dizi sektörünü yeterince işgal etmiyormuş gibi bir de Şehir Tiyatroları'nda kariyer peşinde sanırım. Babadan oğula geçen kontenjanlardan bıktık" dedi. Sınava girenlerden biri olduğunu belirten Kerem Tataroğlu ise, "Ben de sınavdayım. Sınav alanında jüride Şakir Gürzümar'ın sınavında olan arkadaşlarım var. Böyle bir olay sonrası derhal açıklama yapılması gerek" diye konuştu.



Deniz Gürzumar, sınava girdiğinde babasının jüri koltuğuna oturmayıp dışarı çıktığını söyledi.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Bunun üzerine Deniz Gürzumar'dan iddialarla ilgili açıklama geldi. Gürzumar, "Birinci ağızdan cevaplayayım; babam ilk aşamada da, dün girdiğim ikinci aşamada da jüri koltuğuna oturmamıştır. Ben sınava girerken salondan ayrılıp, benim sınavımdan sonra tekrar oturmuştur" dedi. Deniz Gürzumar'ın bu paylaşımı da tepki topladı. Yine sınava girenlerden biri olduğunu belirten Dly isimli twitter kullanıcısı, "Tuhaf olan babanız benim sınav günümde yoktu. Benimle birlikte birinci aşamanın ikinci günü sınava giren 200'e yakın kişinin de sınavında yoktu. Ama sizin sınav gününüzde oradaymış. Şansınıza öyle denk gelmiş. Evet sınavınızı izlemeyip dışarı çıkması fazla etik bir davranış olmuş" diye konuştu.

Şakir Gürzumar



'BAHANE UYDURMAYIN'

BİR başka kullanıcı ise, "Jüride yer alan kişilerin asla çocukları akrabaları o sınava girmeyecekler, eğer girecekse jüride yer almayacaklar, babası dışarı çıkmış yazık kıyamam" yorumunu yaptı. Yargıdağıtıcı ismini kullanan bir başka kullanıcı ise, "Vay be! Beyefendi babanız sırtını dönse ne olur? Zaten jürinin yarısının elinde büyümüş bir insansınız? Siz kendinize sormalısınız, 'Ben gerçekten bu mevkiyi hak ediyor muyum acaba' diye gerisi teferruat :) Milleti pışpışlamak için yalandan bahaneler bulmayın" dedi.