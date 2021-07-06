  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Alsancak’ta baca yangını korkuttu

’ta baca yangını korkuttu

Alsancak’ta baca yangını korkuttu

6.7.2021

ÖNCEKİ gün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Yangın nedeniyle, cadde bir anda dumanlar altında kaldı. Yoğun dumanın kaynağı kısa sürede anlaşıldı. Bir restoranın bacasında çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alsancak’ta baca yangını korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.