Alsancak’ta baca yangını korkuttu

ÖNCEKİ gün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Yangın nedeniyle, cadde bir anda dumanlar altında kaldı. Yoğun dumanın kaynağı kısa sürede anlaşıldı. Bir restoranın bacasında çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

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