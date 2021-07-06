BAL’lılara çifte maaş!

İzmir'de bir yandan "Elimde iş için başvuran 250 bin kişinin CV'si var" diyen Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, diğer yandan belediyeye ahbap çavuş ilişkileriyle atama yapıyor. Soyer, belediyenin yönetim kadrolarına mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) sınıf ve dönem arkadaşlarını doldurmayı tam gaz sürdürüyor. Soyer en son Alsancak Devlet Hastanesi'nden emekli olan BAL'dan kendisiyle birlikte 1977 yılında mezun olan Dr.Arif Kutsi Güder'i de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti. Bununla da yetinmeyen Soyer, Güder'i denizcilikle ilgili bir deneyimi ve eğitimi olmamasına rağmen belediyenin yüzlerce milyon liralık gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak ikinci maaşı da bağladı.

3 İSİM ÇİFT MAAŞ ALIYOR

Böylece belediyeden çift maaş alan Soyer'in "çifte BAL'lı" dönem arkadaşı sayısı 3'e çıktı. Soyer, bir süre önce Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne Başhekim olarak atadığı sınıf arkadaşı Kadir Devrim Demirel'i uzmanlık alanının çok uzağında bir alanda faaliyet gösteren İzmir Metro A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Hatta Demirel, şirketin 'murahhas azası' yapıldı ve ikinci maaşını almaya başladı.

İZBETON YÖNETİCİSİ OLDU

Öte yandan Soyer, BAL'dan dönem arkadaşı olan pratisyen hekim Sertaç Dölek'i belediyede Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na getirmişti. Soyer, Dölek'i yine uzmanlık alanıyla hiçbir ilgisi olmayan İZBETON şirketine Yönetim Kurulu Üyesi atayarak çifte maaşa bağlamış oldu.

ETİYOPYA'DAN TERFİ ETTİ

Soyer geçtiğimiz aylarda Etiyopya'da ikamet eden sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu da Afrika'dan transfer etmişti. Soyer, Türkoğlu'nu belediye şirketi İZDOĞA'ya yönetici olarak atamıştı. Soyer, belediye şirketlerinin son genel kurullarında Etiyopya'da yıllarca ikamet eden Türkoğlu'nu daha küçük bir şirket olan İZDOĞA'dan belediyenin 9 bin 300 personelini bünyesinde bulunduran İZENERJİ şirketine kaydırdı. Sınıf arkadaşı Türkoğlu'nu İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getiren Soyer, Belediye Spor Kulubü'nün başına getirdiği BAL 1984 mezunu mimar Ersan Odaman'a maaş bağlamanın yolunu da buldu. Odaman, Belediye iştiraklerinden ÇEŞTAŞ şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.



SOYER'İN DÖNEM ARKADAŞLARINDAN BELEDİYE YÖNETİMİNDE OLANLAR

● Ahmet Altan - Başkan Tunç Soyer'in danışmanı

● Sertaç Dölek - Toplum Sağlığı Daire Başkanı ve İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

● Ercan Türkoğlu - İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı (Etiyopya'dan transfer edildi)

● Dr.Kadir Devrim Demirel - Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Başhekimi ve İzmir Metro A.Ş. Murahhas Azası

● Dr.Arif Kutsi Güder - Eşrefpaşa Belediye Hastanesi hekimi ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Üyesi

● Erdal Kemahlıoğlu - Ege Şehir Planlama A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi

●Şahin Beygu - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi





DİĞER BAL'LI ARKADAŞLAR:

● Ersan Odaman - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Derneği Başkanı (1984 mezunu)

● Hüseyin Egeli - Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1976 mezunu)

● Çiğdem Çiçekçi Ercan - Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1992 mezunu) Onur Şengir - Kulüp Derneği Disiplin Kurulu üyesi (2010 mezunu)

● Aras Kaynarca - Kulüp Derneği yedek yönetim kurulu üyesi (1990 mezunu)

● Burak Günday - Kulüp Derneği yedek yönetim kurulu üyesi (1987 mezunu)

● Kerem Ziya Yangöz - Belediye Strateji Geliştirme ve Koordinasyon ekibi üyesi

Erhan GÜLENÇ