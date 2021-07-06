Ege aşılamada ilk 10’da

Türkiye genelinde 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu 10 il arasında İzmir ile birlikte Ege Bölgesi'nden Muğla, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın olmak üzere 5 kent bulunuyor. Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehirler yüzde 29,32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28,72 ile Çanakkale, yüzde 27,89 ile Balıkesir, yüzde 27,63 ile Sinop ve yüzde 26,97 ile Muğla izledi. Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti. Bu oran Tunceli'de yüzde 26,78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26,59, Kastamonu'da yüzde 25,18 ve Amasya'da yüzde 25,16 oldu. Böylece 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.



EN ÇOK AŞI YAPILAN 10 IL

1- MUĞLA

2- ÇANAKKALE

3- KIRKLARELİ

4- EDİRNE

5- BALIKESİR

6- ESKİŞEHİR

7- AMASYA

8- AYDIN

9- BİLECİK

10- İZMİR

FATİH ŞENDİL