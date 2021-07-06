İzmir'de cani annenin yargılanmasına başlandı

İZMİR'DE 4 yaşındaki kızını boğarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Betül F. hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği için duruşmaya katılamadı. Sanığın büyük oğlu E.A. "Çığlık sesleriyle uyandım. Annemi balkonda buldum. Balkondan aşağı sarkmıştı. Yüzü çok kötü görünüyordu. Çok fazla şişti. Kardeşime ne olduğunu sordum, bilmediğini söyledi" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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