İZMİR'DE düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Munise Gülen'in (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Terör örgütü lideri Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.
İzmir’de yakalanan FETÖ’nün yeğeni tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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