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Haberler İzmir İzmir’de yakalanan FETÖ’nün yeğeni tutuklandı

’de yakalanan FETÖ’nün yeğeni tutuklandı

İzmir’de yakalanan FETÖ’nün yeğeni tutuklandı

6.7.2021

İZMİR'DE düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Munise Gülen'in (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Terör örgütü lideri Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

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