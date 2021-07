Oğuzhan Özkaya öğrencilerinden çifte dünya başarısı

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Fen lisesi öğrencilerinden Rümeysa Sarıkaya, Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı uluslararası WSEEC 2021 bilim yarışmasında "Using A Flavonoid As A Novel Treatment Agent For Breast Cancer Cells" (Flavnoidleri göğüs kanseri hücrelerinde yeni bir tedavi olarak kullanmak) adlı projesi ile dünya ikincisi olarak gümüş madalyaya hak kazandı.

MATEMATİKTE BAŞARI

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ülkemizi ve okulumuzu tüm dünyada başarı ile temsil ediyor. Ülkemizi gururlandıran öğretmenimiz Yağmur Nebioğulları ve öğrencimiz Rümeysa Sarıkaya'yı kutluyoruz" dedi. Uluslararası Math Without Borders İngilizce Matematik Turnuvası'nın 2020-

2021 İlkbahar oturumunu başarı ile geçerek bronz madalya almaya hak kazanan İsabel Alara Yaşa ise final etabı olan yaz oturumuna katılmaya hak kazandı. Oğuzhan Özkaya, "Binlerce öğrencinin katıldığı turnuvada zoru başaran ortaokul öğrencimiz İsabel Alara Yaşa ve öğretmenimiz Seçil Evran'a finalde de başarılar dileriz" diye konuştu.