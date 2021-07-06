Son pişmanlık neye yarar!

İzmir Alsancak'ta 12 Şubat'ta kaybolan ve Gümüldür'deki ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulunan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın katil zanlısı Taylan Özgür İmal, dün ilk kez hakim karşına çıktı.

Duruşmaya SEGBİS kamera sistemi ile bağlanan İmal, 'Birlikte olma isteğime karşı çıktığı için öldürdüm. Pişmanım' diyerek timsah gözyaşları döktü.

SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ

Adli Tıp Raporu'na göre, katil zanlısı Taylan Özgür İmal'ın genç kıza tecavüz etmediği ancak zorladığı belirlendi. Talihsiz kızın tecavüze direndiği ama ölüme direnemediği ortaya çıktı. İmal duruşmadaki ifadesinde, Kınacı'ya ilk önce yardım amaçlı yaklaştığını söyledi. Kınacı ile birlikte baraj mevkiine gittiklerini ancak Kınacı'nın arkadaşının yanına gitmek istediğini söyleyen İmal, "Ona birlikte olmayı teklif ettim ancak kabul etmedi. Aramızda tartışma çıktı. O sırada kendimden geçmişim, Ayşe'nin boğazına sarıldım. 6-7 dakika boyunca boğazını sıktım. Sonra pişman oldum. Suni teneffüs yaptım, su vermeye çalıştım ama Ayşe ölmüştü. Arabadaki battaniyeye sardım ve ormanlık alana attım. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

FATİH ŞENDİL