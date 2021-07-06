Tarlasında başından vurulmuş halde bulundu

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde çiftçi Kamuran Güney'in (60) cansız bedeni, tarlasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası çiftçi Güney'in sabah gittiği tarlasından dönmemesi ve aramalara da cevap vermemesi üzerine yakınları, saat 15.00 sıralarında yanına gitti.

Güney, tarlada başından vurulmuş olarak kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Gülay Güney, eşinin tefecilere borcu olduğunu, bu nedenle bir süredir sıkıntı yaşadığını söyledi.

■ ÖMER DUR