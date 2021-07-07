Cani kocayı mahkemeden cezaevine gönderdiler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Öğrencisi Tuğçe Aras, 4 yıl önce arkadaş ortamında Akif Aras (45) ile tanıştı ve hayatı alt üst oldu. Kısa sürede sevgili olan çift gittikleri kampta kavga etti. Akif Aras, kendisinden ayrılmak isteyen Tuğçe'yi av tüfeğiyle başından vurdu ve Tuğçe'nin yüzü tanınmaz hale geldi.

HUKUK MÜCADELESİ

Üç yılda 15 ameliyat geçiren Tuğçe'nin sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Tüm bunlara sebep olan Akif Aras ise 45 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Akif Aras bununla da yetinmeyip "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Sana yaptığımın daha fazlasını ailene yaparım" diyerek genç kızı baskı altına alıp evlendi. Ancak her gün yaşadığı korku ve şiddet artık canından bezdirmişti.

Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak, kadın cinayetlerinde başarılarıyla birçok ödül alan İzmirli avukat Sibel Önder'in kapısını çaldı. Tuğçe Aras, avukatı Sibel Önder'le birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Üç yıldan fazla hukuk zaferi için bekleyen genç kızın avukatı Önder, müvekkili Tuğçe Aras'ı bu hale getiren cani koca Akif Aras'ın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüsten ceza aldığını ancak vurduktan sonra yaralı olarak hastaneye götürüp bıraktığı 3 ay 6 gün hapis cezası verildiğini duyurdu.

TEK İSTEĞİ BOŞANMAK

Mahkemeye tutuksuz sanık olarak gelen Akif Aras, duruşma salonunda jandarmalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğçe Aras, "Şimdi tek isteğim bu kişiden boşanmak" dedi.

TUĞÇE YENİ ASIR'A KONUŞMUŞTU

TUĞÇE, yüzünü tanınmayacak hale getiren, bir gözünü ve koku alma duygusunu alan Akif Aras tarafından uğradığı şiddeti Yeni Asır'a anlatmıştı. Tuğçe, Fatih Şendil'e, "İlk anda korkudan olayın kaza olduğunu söyledim. Çünkü beni tehdit etti" demişti.

FATİH ŞENDİL