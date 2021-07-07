CHP'li Soyer’in ‘sehven’i sağlıkçıyı kızdırdı

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgınıyla efsanevi bir mücadele veren sağlık çalışanlarına İzmir Büyükşehir Belediyesinden kötü haber geldi. İzmir'de kamu ve özel sektöre ait hastanelerde görev yapan 50 bin sağlık çalışanına tanınan toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 5 Temmuz itibariyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile önce 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı

duyurulan ardından da 'sehven oldu' denilerek iptal edilen ücretsiz ulaşım hakkı, dün itibariyle son buldu.

Önce "Uzattım" diyen, ardından da geri adım atıp "Vazgeçtim" diyen Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi artıyor. Sağlık çalışanları sendikası, Soyer'e, "Yanlıştan dön" çağrısında bulundu. Soyer ise sözünde durmak yerine, topu Cumhurbaşkanlığı'na attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan duyuruda, sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının süresinin, 30 Haziran tarihi itibariyle dolduğu belirtildi. "5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren, sağlık çalışanları da toplu ulaşım araçlarımızdan ücretli yararlanabilecektir. Mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmasını önemle rica ederiz" ifadesine yer verildi.

SOYER SESİMİZİ DUYMADI

Gelişmelere sert tepki gösteren Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı" diye konuştu. Pandeminin henüz bitmediğini, her gün yeni bir varyantın ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir şunları söyledi: Ülkemizde günde 1 milyon kişi aşılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan

Vekili ile görüşme yapıp hatadan dönülmesini talep ettik. "Sayın Başkan bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında durmalı" dedik. Ama maalesef Sayın Soyer sesimizi duymadı. Başka illerde uzatılmış olmasına rağmen, İzmir'de 5 Temmuz itibariyle uygulama sona erdi. Çok üzgünüz.





Birinci yazı: Ücretsiz İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi İzmir Metro A.Ş, 4 Ocak'ta Sağlık Emekçileri Sendikası'na yazı göndererek, sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 30 Haziran'dan 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı İzmir'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan 50 bin sağlık çalışanı arasında büyük sevinç yarattı.







İkinci yazı: Sehven oldu Ancak sağlık çalışanlarının sevinci kursağında kaldı. 2 Haziran'da sendikaya gönderilen ikinci yazıda, 'yanlışlıkla oldu' denilerek, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin haziran sonu olduğu duyuruldu.

TEŞEKKÜR PLAKETİ BİLE VERMİŞLERDİ

Sağlık Emekçileri Sendikazı İzmir Şube eş başkanı Nursel Yücesoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağı için teşekkür plaketi bile vermişti.