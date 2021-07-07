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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskınları: 12 gözaltı

İzmir'de jandarma ekiplerinin son bir haftada Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş, Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.