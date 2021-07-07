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Haberler İzmir İzmir'de minibüs ile otomobil birbirine girdi

'de minibüs ile otomobil birbirine girdi

'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüsün, kavşaktan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de minibüs ile otomobil birbirine girdi
AA

07.07.2021, 09:09

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yüksel B'nin kullandığı 35 APN 187 plakalı minibüs, Barış Mahallesi 366. Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde, Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine, hafif yaralanan Yüksel B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altınışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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