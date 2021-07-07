Metro işçisinden gövde gösterisi

İZMİR'DE 630 metro ve tramvay çalışanı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, çalışanlar Halkapınar Metro Ek Hizmet binası girişinde gövde gösterisi yaptı. Çalışanlar, "Artık ücretlerimiz ve sosyal haklarımız konusunda üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş.'de görev yapan 630 çalışan için başlatılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, personelin maaş zammı ve sosyal hakları kapsayan maddeler, 21 günlük arabulucu sürecine kaldı.

"GREV KARARINI ASARIZ"

GÖRÜŞMENİN tamamlanmasından sonra personelin yanına gelen Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "İyi niyetimiz devam ediyor ama fazla mesai ve sosyal paketlerimizden taviz vermeyeceğiz. Arabulucu döneminde anlaşamazsak, 60 günlük sürede istediğimiz tarihte grev kararımızı asarız" dedi. Giral, "Kimseyle savaşmaya gelmedik. Biz diğer belediye şirketlerine yani, 20 bin kişiye verdiğinizi 630 tane metro emekçisine de istiyoruz. Başka bir şey yok" diye konuştu.

■ METİN BURMALI