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Haberler İzmir Plajlarda engel kalkıyor

Plajlarda engel kalkıyor

Plajlarda engel kalkıyor

7.7.2021

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, "Kabul edilen önergemiz ile yalnızca Çeşme değil, toplam 9 denize girilebilir ilçemizde engellilerin denizden çok daha aktif yararlanması sağlanacak" dedi. Baran sözlerini şöyle sürdürdü: "Plaj boyunca yürüyüş yolu sağlanacak, sahile iniş kolaylaştırılacak ve denizin içine 6 metrelik rampa ve plajlarımıza ikişer tane engelli deniz bisikleti yerleştirilecek"
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