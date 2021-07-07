Sendika ağalarına Çeşme'de lüks tesis

Birleşik Metal İş Sendikası, sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi. Birleşik Metal İş Sendikası, Balıkesir ve Sapanca'dan sonra İzmir'in Çeşme ilçesine de sosyal tesis açtı. Çeşme Çiftlikköy'de yer alan sosyal tesis İonia Otel, 5 yıldızlı her şey dahil konseptine sahip.

"TATİL, HAVUZ, DENİZ..."

Sendika, yeni açılan sosyal tesisini Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sendikamızın yeni sosyal tesisi, Çeşme İonia Otel açıldı.. Tatil demek, havuzun dinginliği, denizin enginliği değil midir..." ifadelerine yer verildi. Tesisin internetteki çeşitli sitelerde yer alan tanıtımlarında ise, "Çeşme Çiftlikköyde yer alan İonia Hotel bölge itibariyle bol oksijenli olup, yayla havasıyla sizlere huzurlu bir tatil fırsatı sunar.

DENİZE SIFIR: Çeşme İonia Otel'deki lüks sosyal tesis, sendikanın Balıkesir ve Sapanca'dan sonraki üçüncü tesisi oldu.

Huzurlu ve temiz ortamı ile ailenizle tatilinizi geçirebileceğiniz siz değerli misafirlerine bir aile oteli konsepti sunar. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfedir. Öğlen yemekleri 4 çeşit tabldottur. rıca 5 çayı vardır (Kuru pastalar, kekler). Gün boyu açık meşrubatlar ve çay ücretsizdir" ifadeleri yer aldı.

JAKUZİ VE TİYATRO DA VAR

GÜN boyu animasyon etkinliklerinin düzenlendiği İonia Hotel Çeşme'de misafirlerin güzel bir tatil geçirebilmesi için tüm olanaklar sağlanmış. Bay ve bayan ayrı havuzların yer aldığı tesiste ayrıca çocuk havuzları da mevcut. Tesisin internetteki tanıtımlarında, "Otel içerisinde jakuzi, anfi tiyatro, mescit ve otel dışında da çeşme ve civarında gezip görebileceğiniz çok sayıda destinasyon merkezleri yer almaktadır" denildi.