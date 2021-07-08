Cinayet zanlısı polisten kaçamadı

İZMIR Buca'da, uyuşturucu sattığını ihbar ettiğinden şüphelendiği Adem Yıldırım'ı (61) tabancayla vurarak öldüren Orhan Işıksoy (32), olayın ardından 1 hafta sonra yakalandı. İşlediği cinayetin ardından kayıplara karışan Orhan Işıksoy'un, Adatepe Mahallesi'ndeki Eshot garajı yakınlarında bir otomobilde olduğu bilgisine ulaşılan polis harekete geçti. Polisi görünce aracıyla kaçan Işıksoy, bir süre sonra araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Işıksoy, kovalamaca sonucu boş bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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