‘Hurda satışını Aksoy biliyordu’

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Serdar Aksoy SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Hurda alım satımında aracı olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan sanık Fikret Babür verdiği ifadede, "Fedai Kurt benim müşterim. Şimdiye kadar 10-15 tır malzeme almışımdır kendisinden. Bana ekstra malzeme olduğunu söyledi. Caner Polat'ı aradım ve elimdeki malzemeyi söyledim. O günkü piyasa ücretleri üzerinden anlaşıldı. Ben Fedai'yi Caner'e yönlendirdim. Menemen Belediye Şantiyesi'ne gidip iş yaptığımı hatırlamıyorum. Notlardaki 'Fiko' isimli şahsın ben olup olmadığımı bilmiyorum. Hurdalarla ilgili Gamze Yıldız ile hiç görüşmedim" dedi.

'BİLGİSİ VAR DEDİLER'

Tutuklu yargılanan sanık Gamze Yıldız ise, söz konusu hurda satışından Serdar Aksoy'un haberinin olduğunun söylendiğini anlattı. "Oğuzhan Yar bu işleri bulmuş, belediyenin işi olduğunu söylemiş, buna istinaden gittik görüştük" diyen Yıldız, "Bornova'da bir restoranda Oğuzhan Yar, Sezai Kurt, Tarkan Çalık ve Gökhan Uzun ile görüştük. Belediye hurdalarının satılacağını söylediler. Hurdaları bize doğrudan 1 TL'den ihale yapmaksızın satılabileceklerini söylediler. Benim tek hatam devlet kurumundan ilk defa mal aldığım için ihale olması gerektiğini bilmiyordum. Bana doğrudan satış yapılacağını ve Serdar Aksoy'un bilgisi olduğunu söylediler. Yanımızda başkanım diye hitap ettikleri biriyle konuştular. Benim tek hatam sözleşme yapmamak oldu. Yetki belgesi istedim, Aksoy'un bana yetki vermesini istediler. Bana el yazısıyla belge getirdiler ama kabul etmedim. Sonra antetli kağıtta getirdiler. Bunu Gazi Kurşun'dan şantiyede istedim, belgeyi almadan işe başlamayacağımı söyledim. Belgeyi Orhan Bey'den aldım" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI