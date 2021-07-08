Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi.

Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden görünebiliyor.

SOYER AÇIKLAMA YAPTI

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 15 arazöz bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehdidinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Foça Ilıpınar'da makilik alanda başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Orman yangın söndürme ekiplerine itfaiye birimlerimizle destek veriyoruz. Yangının evlere sıçramadan söndürülmesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.