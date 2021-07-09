İzmir'de 1270 kiloluk kurbanlık Polat, 32 bin liraya alıcı buldu

İzmir genelinde kurulan 300'e yakın kurbanlık pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çeşitli illerden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların alıcı beklediği satış alanlarına vatandaşların sıcak havaya rağmen gösterdiği ilgi dikkati çekiyor.

Çadırlarda tutulan küçük ve büyükbaş hayvanlar satıcıları tarafından sık sık üzerlerine su serpilerek serinletiliyor.

Buca ilçesi Kaynaklar mevkisinde 50 bin metrekarelik satış alanında kurulan 90 çadırda yaklaşık 2500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan satışa sunuldu.

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 1500 ile 5 bin lira arası, büyükbaşlar ise 11 bin ile 35 bin lira arasında fiyatlarla alıcı bekliyor.

Sosyal mesafe ve maskenin yanı sıra pazarlıkların tokalaşmadan yapılması konusunda uyarıların yapıldığı pazardaki satıcılar, bayrama 10 gün kala kurbanlıklarının önemli bölümünü satmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurbanlık satış alanı sorumlusu Şükrü Gül, AA muhabirine, hayvan satışlarının iyi gittiğini, özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığını söyledi, kurbanlık almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade etti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinden İzmir'e kurbanlık getiren Nesimi Gümüş de 54 kurbanlıkla geldiğini ve sadece 3 hayvanının kaldığını belirtti.

Pazara getirdiği 1270 kiloluk "Polat" isimli kurbanlığı 32 bin liraya sattığını dile getiren Gümüş, "Pazarın en büyük hayvanı olan Polat, 1270 kilo ağırlığında, 3 yaşında. İlk satılan hayvanlarımızdandı. Satışlarımız güzel gidiyor, inşallah diğer arkadaşlarımız da bütün hayvanlarını satar." dedi.

Çetin Faysal da getirdiği 45 hayvanın 35'ini sattığını belirterek, "Bu salgın zamanında şimdiden bu kadar hayvan satmak güzel. Memnunuz. Geçen seneyle bu yıl fiyatlar çok yaklaşık." diye konuştu.