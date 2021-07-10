Alaçatı Hayal Kahvesi’nde ünlüler geçidi

ENFES lezzetlerin, Club Baba Köyiçi'nin muhteşem atmosferinde, en sevilen sanatçıların özel performanslarıyla bir araya geldiği Alaçatı Hayal Kahvesi, Alaçatı'da eğlencenin ilk adresi oluyor. 1 Temmuz akşamı sevilen müzik grubu Sakiler'in canlı performansıyla yaza merhaba diyen Alaçatı Hayal Kahvesi'nde birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. Yavuz Kavan'ın sahibi olduğu Hayal Kahvesi'nin bu yıl oldukça beğenilen mekan tasarımını ise mimar Esra Kumaş gerçekleştirdi.

CANLI PERFORMANS

Ayta Sözeri, Deniz Seki, Yaşar, Derya Bedavacı gibi sevilen ünlü isimlerin sahne aldığı Alaçatı Hayal Kahvesi, sezon boyunca sahne alacak ünlü isimlerle Alaçatı'da eğlencenin nabzını tutmaya devam edecek. İşletme Müdürü İlker Doğan Doğuş ve koordinatör Doğukan Kocakurt, canlı performans dendiğinde her zaman ilk akla gelen mekan olan Hayal Kahvesi'nin, bu yaz da kaliteli müzik dinlemek ve iyi yemek yemek isteyenlerin ilk durağı olacağını söylüyor. Siz de yerinizi ayırtmak ve programla ilgili detaylı bilgi almak için www.biletix.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



LEZZETLİ MENÜ

ALAÇATI'NIN kalbinde, zengin sosyal yaşamı ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan Club Baba Köyiçi'nde yer alan ve yaz dönemine damgasını vuracak Dreams&Friends'te sezon bomba gibi başladı. Lezzetli menüsü ve DJ performanslarıyla eğlencenin en önemli adresi olacak Dreams&Friends, haftanın 7 günü 16'dan 24'e kadar konuklarını ağırlıyor. Dreams&Friends'in işletme ortağı Buse Ünver, yazın en eğlenceli halinin yaşanacağı bir mekan olduklarının altını çiziyor.