Çeşme Kalesi, tüm ihtişamıyla sizi bekliyor

İzmir'e sahil yolundan 77 km, otoyoldan 80 km. uzaklıktaki Çeşme, şifalı sıcak suları, altın kumu, güneşi, denizi, renkli yaşamı ve eğlenceli gece hayatıyla ünlü bir tatil beldemiz. İzmir'in en batı ucunda, kendi adını taşıyan yarımadada kurulmuş Çeşme, gemiciler arasında "Küçük Liman" olarak adlandırılmış. İlk çağda Cyssus ismiyle anılmış ve Erythrai kentinin iskelesi olmuş.

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Erythrai MÖ. 1000 yıllarında, 12 İyon kentinden birisi olarak, Çeşme'ye 27 km. uzaklıkta, bugünkü Ildırı'da kurulmuş. MÖ.6. yüzyılda geniş ve önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Son derece koruyucu bir limana sahip olan kent, Mısır, Kıbrıs ve Akdeniz ülkeleriyle ticari ilişkiler kurmuş. Çeşme, Lidyalılar, Perslerden sonra, Roma, Bizans, Selçuklu, Aydınoğulları ve Osmanlı egemenliğinde kalmış. 1508 yılında II. Bayezid tarafından yaptırılmış olan Çeşme Kalesi'nin içinde Arkeoloji Müzesi bulunuyor. Müzede Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor. Müzede ayrıca, 1770 Osmanlı-Rus Deniz Savaşı'ndan kalan çeşitli malzemelerin sergilendiği iki ayrı galeri bulunuyor. Kalenin önünde, Rusların Çeşme baskını sırasında kaptanı Derya olan ve Çeşme'yi bu baskından kurtaran Cezayirli Hasan Paşa'nın aslanlı bir heykeli bulunuyor. Kale dışında ayrıca, 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan iki katlı bir kervansaray da mevcut. Restore edilmiş olan kervansaray otel olarak kullanılıyor. Kentin adını aldığı tarihi çeşmelerden beş tanesi de restore edilmiş. Tarihi Çeşme Hamamı da önemli yapılar arasında yerini alıyor.