Derin maviye yolculuk

ÇEŞME, sportif faaliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Beldede yapılabilecek alternatif sporlar, özellikle adrenalin tutkunlarının tatillerine renk katıyor.

GÖZDE MERKEZLER

ÖTE yandan Çeşme'nin masmavi sularının güzelliği tatilciler kadar su altı tutkunlarının da gözdesi. Amatöründen profesyoneline pekçok su altı tutkununu ağırlayan ilçe, sualtı dünyasına dair unutulmaz görüntüler sunuyor.



ÇEŞME'NİN EN MEŞHUR DALIŞ NOKTALARI

EŞEK ADASI: Eşek Adası yarık kaya alanı dalış için en popüler yerler arasında. Derinliği 50-60 metrelere kadar iner. Özellikle 20 metrelerden başlayıp 40 metrelere kadar inen duvarı her dalıcının görmek isteyeceği bir yerdir.

ILDIRI KÖRFEZİ: Bu bölgedeki mağara resifi en güzel dalış yeridir. Sığlığın batıya bakan tarafında güneyden kuzeye doğru yaklaşık 70 metre uzunlugunda bir duvar uzanır.

RENK KATIYOR

FENER ADASI: En fazla 15-18 metreye kadar derinleşen bu ada akıntı dalışından hoşlananlar için ideal bir bölgedir. Adada foklarla karşılaşmak mümkün. Adanın iki dalış noktası mevcut.

YATAK ADASI: Derinliğin 40 metreye kadar gittiği bu ada yaklaşık 8-10 metre derinlikte yer alan mağarası ile ünlüdür. Adanın batısında yer alan iki mağara girişi ve içinde süngerlerin kapladığı alan ile oluşan renkli görüntü fotoğraf tutkunlarını da büyülüyor.

MONEM BATIĞI: Almanya'nın Nürnberg kentinde 75 metre uzunluğunda ve 13,5 metre genişliğinde bir yük gemisi olarak inşa edilen Monem, Dalyanköy açıklarında batmış. 2004 yılında tekneyi parçalamak için Aliağa limanına çekmek isterlerken çekme halatı kopmuş. O zamandan beri yapay resif. Dalgıçlar için de muhteşem bir batık.

AYRIK TAŞ: 3 parkura sahip olan dalış noktası, adını karadan bir metre kadar ayrılmış olan büyük bir kaya parçasından alıyor. 42 metre yüksekliğindeki bu kaya parçası, dalgıçlar için çok güzel bir alan sunuyor.

88 TAŞLAR: Dip derinliği 43 metre olan bölgenin görüş mesafesi çok iyi. Sazlıklardan çıkan ahtapotlar, pinalar, renkli balıklar, sübyeler, Roma Dönemine ait kalıntılar arasında görülüyor.