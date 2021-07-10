Eşsiz güzellikte plajlar

Çeşme' de en iyi plajları, koyları, adaları arasında Ilıca, Altın Kum, Pırlanta, Alaçatı, Boyalık, Dalyan, Çiftlikköy, Ayayorgi, Mavikoy, Eşşek Adası, Makri Adası önde gelenlerdendir.

ALTINKUM PLAJI: Çeşme Yarımadası'nın güneyinde bulunan Altınkum Plajı, merkeze 10 km uzaklıktadır. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu 3 km'lik plaj eşsiz kumsalı ile ziyaretçileri büyülüyor. Altınkum Plajı açık denizlere bakması sebebiyle normalden daha soğuk bir suya sahiptir. Adını kumsalının altın rengi kumlarından alır ve dünyada eşine az rastlanan plajlardandır.

PIRLANTA PLAJI: Çeşme merkeze yaklaşık 10 km uzaklıktaki Çiftlikköy'dedir. Pırlanta plajında rüzgar ve dalga hiç eksik olmaz. Pırlanta plajı adını parlak kumlarından alır. Denize adımınızı attıkdan 250 - 300 metresine kadar sadece kumdan bir zemini olması ziyaretçilerini bu plaja bağlar. Kitesurfün dünyadaki ender merkezlerinden biridir.

BALIKLARIYLA ÜNLÜ DALYAN

■ BOYALIK PLAJI: Boyalık Plajı yaklaşık 2 km'lik uzunluğuyla ve Ilıca'ya benzer kumsalıyla Çeşme Yarımadası'nın kuzeyinde, Ilıca ile Çeşme arasında doğal ve sakin bir plajdır. Boyalık plajında hakim rüzgar poyraza karşı insan daima zinde kalıyor.

DALYAN PLAJI: Çeşme Yarım Adası'nın kuzey batısında, merkeze 5 Km uzak balıkçılık ve balık restorantları ile ünlü Dalyan Mahallesi'nin hemen girişinde Kuzey ve Güney Rüzgarlarına kapalı tipik bir halk plajıdır.

ALAÇATI ÇARK PLAJI: Çeşme Yarımadası'nın güneyinde ve Altınkum Plajının devamındadır, Alaçatı Plajlarına kadar ulaşır. Alaçatı'nın rüzgar sörfüyle ünlenmiş kıyıları, aynı zamanda altın kumsalı ve pırıl pırıl deniziyle fark yaratan Çark Plajında da ev sahipliği yapıyor. Tropikal plajları anımsatan Çark Plajında gün boyu esen rüzgar bunalmadan gün boyu güneşlenmenize olanak veriyor. Çark plajının yanı başındaki koy, dünyanın her yerinden gelen rüzgar sörfçülerinin ve bu konuda eğitim veren sörf okullarının mekanı. Bu sporu yapmasanız da Alaçatı sahillerinde olup rüzgarı bedeninizde hissetmek ve rengarenk sörfleri izlemek insana başka bir keyif veriyor.

MAVİ KOY: Çeşme Mavi koyun bir diğer adı akvaryum koyudur. Bu adı doğal bir akvaryum gibi sualtını seyredebileceğiniz büyüleyen berrak sularından alır. Su yüzeyinden deniz gözlüğü ile 20 metreye kadar net şekilde izlenebilir. Ortalama derinliği 8 metre olan koyun derinliği 1 metreden başlayarak koyun ağzına doğru 25 metreye kadar çıkar.

TERTEMİZ KOYLARA SAHİP

ÇEŞME EŞEK ADASI: Eski adıyla "GONİ" olarak bilinen günümüzün Eşek Adası Çeşme'den bir saat uzaklıkta, temiz koyları ve konuksever eşekleriyle günübirlik yat gezintileri için ideal bir yerdir. Doğal konumu itibariyle kuzey rüzgarlarına kapalı olan koylarında sualtı ve su üstü sporları yapmaya çok elverişlidir. Adanın tamamı maki ile kaplıdır ve üzerinde yaşayan eşeklerin yaşayabilmesi için rüzgarla çalışan bir tatlı su kuyusu bulunur. Bahar aylarında yolunuz düşerse sizleri yaban nergisleri, katır tırnakları ve kekiklerin sarhoş eden kokusuyla karşılaşırsınız. Adada eşeklerden başka, yaban domuzu ve yabani tavşan bolca bulunmaktadır.

ALAÇATI PİYADE KOYU: Çark plajının yanında Çeşme'nin sevilen plajlarındandır.

ÇEŞME TEKKE PLAJI: Çeşme'nin içinde olan bu küçük koy, altın sarısı ince kumu ile hayranlık uyandırır. Turkuaz ve temiz denizi Çeşme'nin içinde de deniz keyfini çıkarabileceğiniz yerdir.

ÇİFTLİKKÖY PLAJI: Çeşme Çiftlikköy'ün içinde deniz keyfini çıkarabileceğiniz yerdir. Çiftlikköy, sahilinde yatıp limonatanızı yudumlayıp serinleyip derin bir nefes alabileceğiniz, huzur bulacağınız bir plaj.

ÇEŞME MAKRİ ADASI: Dalgıçların sevdiği mekanlardan biridir. Adanın kuzey batısında Yatak Odası olarak adlandırılan minik bir ada bulunur. Bu isimle anılmasının sebebi duvar renginin kırmızı, zeminin beyaz kumlarla örtülü muhteşem bir su altı mağarasına sahip olmasıdır.



AYAYORGİ KOYU

Çeşme merkezine 1 km uzaklıkta muhteşem bir koydur. Çeşme'nin en popüler eğlence noktasıdır, iyi müzik dinleyip denizin tadını çıkarabilirsiniz. Çimlerin üzerinde de güneşlenebilirsiniz.



ILICA PLAJI

2 Km'ye yakın uzunluktaki geniş ve beyaz kumlu plajları, nitelikli konaklama tesisleri ve termal olanaklarıyla göz kamaştırıcıdır. Denizin içinden kaynayan sıcak termal suları, Ilıca plajını ve yöredeki diğer plajları büyük birer termal havuz haline getirir. Ilıca'daki büyük, küçük konaklama tesisleri, yoğun bir turist kapasitesinin ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Ilıca'nın önemini arttıran en önemli husus, termal olanakları. Çeşme plajlarının ve özellikle Ilıca plajının en önemli özelliklerinden biri de, kıyıdan denize doğru yaklaşık yüz metrelik bir şeridin insan boyunu geçmeyecek derinlikte olmasıdır. Sığ sularda, özellikle termal kaynaklarla beslenen sularda ultraviyole ışınlarının insan sağlığına çok daha fazla yararlı olduğu bilimsel bulgularla kesinleşmiş durumda. Bunların yanı sıra, bu plajlardan çocukların yararlanma olanakları, sağlık ve can güvenliği bakımından da çok elverişlidir. Ilıca plajı dünyanın en iyi plajı 7 paljından biridir.