İzmir’deki sır ölüm cinayet çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 5 Temmuz 2021'demeydana gelen olayda, öğle saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, Kamuran Güney'i (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tarlasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in sır dolu ölümünü araştıran İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri, olayın cinayet olduğunu belirledi.





Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde yaşlı adamın katil zanlılarının S.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi.





Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüphelilerden S.K. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y. ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.





CİNAYET SİLAHINI GÖMMÜŞLER

Katil zanlılarının cinayette kullandıkları av tüfeği ise yapılan araştırmalar neticesinde Torbalı ilçesinin Karakızlar Mahallesi gölet mevkiinde toprağa gömülü olarak bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.