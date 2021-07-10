İzmir’in başarısını Türkiye’ye taşıyacaklar

Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu'nun Türkiye'nin en büyük ikinci federasyonu olduğunu hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Böylesine etkin ve güçlü bir federasyonun genel başkanlığına İzmirli bir oda başkanının seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi. Her federasyonun yönetiminde İzmirli oda başkanlarının yer alması gerektiğini ifade eden Mutlu, "İzmir hem esnaf sanatkarlar açısından hem de oda sayısı açısından İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük Birliği'ne sahiptir. Esnaf sanatkarın içinden gelen, sorunlarını iyi bilen tecrübeli yöneticilerimizin birikimlerini federasyonların yönetimlerinde de paylaşmaları verilen hizmetlerin kalitesini ve verimini artıracaktır" diye konuştu.

SIKINTILARI BİLİYORUZ

Madeni Eşya Federasyonu'nun metal ile ilgili grupları bünyesinde barındırdığını belirten Necdet Heppekcan ise, "Ülke genelinde oto sanatkarları, bakırcılar, kuyumcular, hurdacılar, demirciler, dökümcüler ve sıhhi tesisatçılar sektörlerindeki 276 oda ve 190 bin üye federasyonumuzun çatısı altında toplanmakta. Son üç dönem genel başkanvekili olmak üzere, 1996 yılından bu yana federasyon yönetiminde görev alıyorum. Bu nedenle federasyonun çatısı altında faaliyet gösteren meslek gruplarının sıkıntılarını iyi biliyorum. İzmir'i layıkıyla temsil edeceğiz, başarımız, İzmir'in gururu olacaktır" dedi.



DAYANIŞMA VE GÜÇ BİRLİĞİ ORTAMI



ZIYARETTE Başkan Mutlu'ya federasyon bünyesindeki sektörlerin sorunları hakkında bilgi verdiğini de kaydeden Necdet Heppekcan, "Her çalışmamızda yanımızda gördüğümüz Birlik başkanımız Zekeriya Mutlu ile olan işbirliğimizden federasyondaki görevim esnasında da faydalanacağım" dedi. Heppekcan sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'de esnaf teşkilatı içinde güzel bir dayanışma ve güç birliği ortamı var. Bu şekilde esnaf sanatkarlara yönelik daha verimli çalışmalar yapabiliyoruz. Umuyorum ki İzmir esnaf teşkilatında yakaladığımız başarıyı Türkiye'ye taşıyacağız.