Morah Alaçatı sezona hazır

4 yıldır hizmet veren Morah, iştah kabartan mönüleri ve müzikleri ile de dikkat çekiyor. 150 kişilik mekanda hijyen kurallarına özel önem veren Morah, misafirlerine tertemiz bir mekanda kaliteli yemek ve eğlence sunuyor.

Osman Can Kızılyazı

EŞSİZ LEZZETLER

20 yıllık deneyimli aşçıları ile misafirlerine müthiş lezzetler sunan Morah'da, haşlama içli köfte, Fellah köfte, ciğer, kokoreç gibi yöresel lezzetlerin yanında Dijon hardallı soya filizi kızartması, patlıcan künefe, siriracha levrek ceviche, Lavunya gibi spesiyaller ön plana çıkıyor. Yemek sonrası eğlencesi ile Çeşme'de eğlencenin nabzını tutan Morah'da DJ Uğur Yıldız seslendirdiği şarkılar ile tatilciler keyifli anlar yaşatıyor. Morah Alaçatı'nın sahiplerinden Osman Can Kızılyazı, kısıtlamaların kalkmasıyla beraber yeni sezonda Alaçatı müdavimlerini beklediklerini söyledi. Kızılyazı, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin morahalacati Instagram hesabını takip edebileceklerini de sözlerine ekledi.