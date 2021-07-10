‘Sağlıklı ve huzurlu tatilin adresi

ÇEŞME'NİN en önemli turizm tesislerinden biri olan Boyalık Beach Hotel, 8. kuruluş yıldönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı. 2013 yılı Haziran ayından bu yana Özkardeş Ailesine ait Viltur A.Ş tarafından işletilen Boyalık Beach Otel'in kuruluş yıldönümü pastasını çalışanlar ve birim müdürleri hep birlikte kesti. Misafirlerini yaz kış sağlıklı ve güvenli bir ortamda ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, 8. yıllarını kutlamanın ayrı bir onurunu yaşadıklarını söyledi.

'SERTİFİKAMIZI ALDIK'

HALEN yaşadıkları pandemi sürecinde kendilerini yeni döneme çabuk uyum sağlayarak daha da geliştirdiklerini açıklayan Belge, "Bu dönemde Güvenli Turizm Sertifikası ve Turuncu Çember belgesini aldık. Misafirlerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı ve güvenli bir ortamda huzur içinde ağırlayacağız. Hem ülkemizde hem de dünyada insanlar artık çok sıkıldı. Bu sıkıntılarını atmak için de tek ihtiyaçları tatil. O da bizim işimiz. Biz bir takımız çünkü. Bu sene çok güzel bir yaz geçirmemizi ve yüzümüzdeki maskelerden kurtulmayı diliyorum" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

BELGE, pandemiden tüm turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini ancak aşılama ile bu büyük sorunun geride kalacağına inandığını söyledi. Kendilerinin de yaz tatili için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sezona girdiklerini ifade eden Belge, "Küresel anlamda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. Değişen şartlara en hızlı uyum sağlayan bir tesis olarak bu süreçte maksimum güvenlikle misafirlerimizi ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz. Yaz sezonu hazırlıklarımızı ise tamamladık, pandemi kısıtlamalarından bunalan misafirlerimize hem eğlenceli hem huzurlu aynı zamanda da güvenli bir tatil yaşatmak istiyoruz" dedi.



"YAZ, KASIM'A KADAR SÜRECEK"

TURİZM sektörünün pandemide güç kaybettiğini anlatan Belge, "Aşılama elbette ki önemli. Turizm çalışanlarının büyük çoğunluğunun Temmuz ortasına kadar aşılanacağını düşünüyorum. Turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Devletimiz sektöre büyük önem veriyor. Bu konuda çok hassas çalışılıyor. Yaz sezonunun bu sene Kasım ayına kadar süreceğini düşünüyoruz" dedi.