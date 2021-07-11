Gerekçeli karar herkesi aglattı

İZMİR'DE 2019 yılında ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen, annesi ile erkek arkadaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında duygusal ifadelerle anıldı. Kararda "Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktül Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek" denildi.

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