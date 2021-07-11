Menderes’te sahte zeytinyağı baskını

İZMİR İl Jandarma ekipleri, Menderes'te bir depoya düzenledikleri operasyonda bir üretim tesisinde, tanınmış markaların taklit ambalajlarına doldurulan 3 bin 560 litre düşük kaliteli karışık sıvı yağ ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Dolum makineleri ve yağ tankları ile adeta bir fabrika görünümündeki depoya yapılan şok baskında ayrıca 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik olmak üzere çeşitli markalarda boş sıvı yağ tenekesi ve 2 bin 810 adet sahte etikete el konuldu.

■ FATİH ŞENDİL