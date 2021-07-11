  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Menderes’te sahte zeytinyağı baskını

’te baskını

Menderes’te sahte zeytinyağı baskını

11.7.2021

İZMİR İl Jandarma ekipleri, Menderes'te bir depoya düzenledikleri operasyonda bir üretim tesisinde, tanınmış markaların taklit ambalajlarına doldurulan 3 bin 560 litre düşük kaliteli karışık sıvı yağ ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Dolum makineleri ve yağ tankları ile adeta bir fabrika görünümündeki depoya yapılan şok baskında ayrıca 7 bin 300 adet 5 litrelik, 550 adet 18 litrelik olmak üzere çeşitli markalarda boş sıvı yağ tenekesi ve 2 bin 810 adet sahte etikete el konuldu.

■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menderes’te sahte zeytinyağı baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.