‘BAL’lı tesadüf!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) 1977 mezunu dönem arkadaşlarını belediyenin üst kadrolarına yerleştirip bazılarına çifte maaş bağlarken ilginç bir tesadüf daha ortaya çıktı. Soyer'in göreve geldiğinden bu yana tüm firmaların katılabildiği açık ihalelerle sık sık otobüs alımı yaptığı Otokar'ın Genel Müdürü Serdar Görgüç de 'BAL'dan tanıdık çıktı. Görgüç'ün Soyer ile BAL'dan sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.



AÇILIŞ KILIÇDAROĞLU'NDAN

Soyer en son Otokar'dan 364 otobüs almış ve bunlarla İzmir'de gövde gösterisi yapmıştı. "Aşkla Türkiye" yazısı şeklinde park edilen otobüslerin açılışını da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.





3'Ü ÇİFT MAAŞ ALIYOR

Koç Holding bünyesindeki Otokar, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kentlerdeki belediyelerin yaptığı otobüs alım ihalelerine katılıyor ve İzmir'de olduğu gibi bir çoğunda ipi sık sık göğüslüyor. Soyer'in bir yandan dönem arkadaşlarını belediyeye yerleştirirken otobüs alımı yaptığı firmanın genel müdürünün de BAL'lı çıkması "Tesadüfün bu kadarı" dedirtti. Soyer, "Elimde iş için başvuran 250 bin kişinin CV'si var" derken diğer yandan belediyeye okul arkadaşlarını doldurmaya devam ediyor ve bunların üçüne çifte maaş veriyor.



YÖNETİM KURULUNA ÜYE

Soyer en son Alsancak Devlet Hastanesi'nden emekli olan BAL'dan kendisiyle birlikte 1977 yılında mezun olan Dr. Arif Kutsi Güder'i de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti. Soyer, Güder'i denizcilikle ilgili bir deneyimi ve eğitimi olmamasına rağmen belediyenin yüzlerce milyon liralık gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak ikinci maaşı da bağladı. Böylece Soyer'in belediyeden çift maaş alan BAL dönem arkadaşı sayısı 3'e çıktı. Soyer geçtiğimiz aylarda Etiyopya'dan BAL'lı sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu transfer etmişti. ETİYOPYA'DAN TRANSFER

Soyer, Türkoğlu'nu belediye şirketi İZDOĞA'ya yönetici olarak atamıştı. Soyer, belediye şirketlerinin son genel kurullarında Etiyopya'da yıllarca ikamet eden Türkoğlu'nu daha küçük bir şirket olan İZDOĞA'dan belediyenin 9 bin 300 personelini bünyesinde bulunduran İZENERJİ şirketine kaydırdı. Soyer, sınıf arkadaşı Türkoğlu'nu İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirmişti.



SOYER'İN BELEDİYE YÖNETİMİNDE OLAN BAL'LI DÖNEM ARKADAŞLARI

● Ahmet Altan: Soyer'in danışmanı

● Sertaç Dölek: Toplum Sağlığı Daire Başkanı

● Ercan Türkoğlu: İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı

● Dr. Kadir Devrim Demirel: Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Başhekimi

● Dr. Arif Kutsi Güder: Eşrefpaşa Belediye Hastanesi hekimi

● Erdal Kemahlıoğlu: Ege Şehir Planlama A.Ş'de yönetim kurulu üyesi

● Şahin Beygu: Şirket yönetim kurulu üyesi



DİĞER BAL'LILARIN İSİMLERİ

● Ersan Odaman: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Derneği Başkanı (1984 mezunu)

● Hüseyin Egeli: Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1976 mezunu)

● Çiğdem Çiçekçi Ercan: Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyesi (1992 mezunu)

● Onur Şengir: Kulüp Derneği Disiplin Kurulu üyesi (2010 mezunu)

● Aras Kaynarca: Kulüp Derneği yedek yönetim kurulu üyesi (1990 mezunu)

● Burak Günday: Kulüp Derneği yedek yönetim kurulu üyesi (1987 mezunu)

● Kerem Ziya Yangöz: Belediye Strateji Geliştirme ve Koordinasyon ekibi üyesi

Erhan GÜLENÇ