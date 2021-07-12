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Haberler İzmir Folkart’tan 4 milyar liralık yeni dev yatırım

’tan 4 milyar liralık yeni dev yatırım

Yönetim Kurulu Başkanı kent merkezindeki manzaralı 44 dönümlük arsalarında, ’ye örnek olacak, ’in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini söyledi.

Folkart’tan 4 milyar liralık yeni dev yatırım

12.7.2021

Folkart Yapı'nın Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in, yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün, tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı. Rekabet Kurulu Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Onay sonrası ödemeler ve hisse devirleri yapılırken, sektörün öncü ve lider firması Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı tam 4 milyar liralık yatırım değerine sahip yeni, iddialı karma projesini yaşama geçirmek için hazırlıklara başladı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir'in tam merkezindeki 44.500 dönümlük arazisinde İzmir'in bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, "Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam iki bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak" dedi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak

EN BAŞARILI MIMARLIK ŞİRKETLERİ SEÇİLDİ
FOLKART'I Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefini kapsayan önemli bir iddia ile kurduklarını vurgulayan Mesut Sancak, İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken, kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, 'karma, çok yönlü, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzaj yönüyle Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi, mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı' özel bir proje üreteceklerini bildirdi. Sancak, Türkiye'den ve dünyadan farklı, deneyimli, en başarılı mimarlık ofislerini seçip; proje çalışmalarını başlattıklarını, oluşturdukları uzman kurulun desteğiyle, en ideal olanı seçip hayata geçireceklerini kaydetti. Sancak, "Yeni Kent Merkezi'nde satın aldığımız yeni arsamızda, Türkiye'ye örnek oluşturacak, İzmir ve İzmirliler'in güzelliğine layık, çok özel bir proje gerçekleştireceğiz." dedi,

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