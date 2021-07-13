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Haberler İzmir Seferihisar lavanta hasadıyla şenlendi

Seferihisar lavanta hasadıyla şenlendi

Seferihisar lavanta hasadıyla şenlendi

13.7.2021

Seferihisar Belediyesi'nin 2015'te üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavanta çiçeği Turgut köyünde altıncı yılına girdi. Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretiminde de kullanılan lavantanın Turgut köyündeki hasadına; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ile üreticiler katıldı.

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