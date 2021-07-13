Uyuyan hücreleri tek tek anlattılar

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu İzmir'de bir geniş çaplı operasyon daha başlatıldı. Örgütün gaybubet evlerinde yakın zamanda yakayı ele veren ve itirafçı olan isimlerin ifadeleri doğrultusunda 'Uyuyan Hücre' olarak adlandırılan evlerde saklanan FETÖ üyeleri tek tek tespit edildi. Alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem sorumluların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edilen ayrıca haklarında beyan olan şüphelilere yönelik 47 ilde 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





KOMUTANLAR DA VAR

Aralarında Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay, Uzman Çavuş ve askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrencilerin bulunduğu 57'si Muvazzaf, toplamda 229 şüpheli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (20), Kara Kuvvetleri Komutanlığı (26), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (16), Jandarma Genel komutanlığı (21), Sahil Güvenlik Komutanlığı (3) ve Askeri Okullardan ilişiği kesilen (143) personel hakkında, İzmir merkezli toplam 47 ilde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde 12 Temmuz 2021 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125 şüpheli şahıs yakalandı, operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Konu ile ilgili gerekli tahkikata başlandığı, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği duyuruldu.





AK PARTİ YİNE GALİP GELİNCE İHANETE KARAR VERMİŞLER

FETÖ, AK Parti'nin 2015 genel seçimlerinde yeniden iktidara gelmesinin ardından ihanet girişimine karar verdi. Elebaşı Gülen'in talimatının ardından sivil imamların öncülüğünde Türkiye'nin birçok noktasında darbe girişimi için hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda, ihanet girişimini Akıncı Üssü'nde yönetecek üst düzey mahrem imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, yurt dışı seyahatlerine başladı. Örgüt elebaşı Gülen ise 19 Mart 2016'daki konuşmasıyla darbe talimatını verdi. Elebaşının "Kapadokya sakinleri" dediği kitle, ihanette bulunacak örgüt mensubu askerlerdi.



AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı Üssü ile ilgili davada 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün ise TSK imamı olduğu belirtildi. Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssündeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

FATİH ŞENDİL