Çeşme bayramda milyonları ağırlayacak!

Tarihinde ilk defa pandemi nedeniyle kış aylarında nüfusunun 4-5 katı yoğunluk yaşayan ve 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması üzerine tatilcilerin akınına uğrayan turizm cenneti Çeşme, hareketli günler geçiriyor. Bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından kentin, turizmin zirve yaptığı 2019 yılında olduğu gibi 1,5 milyon tatilciye ev sahipliği yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da artması üzerine Çeşme'ye gelen tatilciler plajlara akın ederken, plajlardaki sosyal mesafe locaları da tatilcilerin güven içinde plajlardan yararlanmalarını sağlıyor. Sörf meraklılarının tercih ettiği Alaçatı ise yine hareketli günler yaşamaya başladı. Her yaştan sörf meraklısı Alaçatı'da sörf keyfi yaşarken, denizde de renkli görüntüler oluşuyor. Son yılların gözde koyu Deliklikoy ise yine tatilcilerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.





"ÇEŞME'DE YOĞUNLUK, BAYRAMLA BİRLİKTE ZİRVE YAPACAK"

Daha bayram tatili başlamadan Çeşme hareketli günler yaşarken, turizmciler de yoğunluktan ve rezervasyon rakamlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bayramla birlikte Çeşme'nin yoğunluğu eski günleri hatırlatacak gibi gözüküyor. Zaten yoğunluk hafta sonundan itibaren başladı. Bayramla birlikte zirve yapacak. Çeşme bayramda yine milyonlara ev sahipliği yapacak. Plajlarımız ve sokaklarımızda, pandemi öncesi günleri yaşar gibi olacağız. Tabi pandemi kuralları çok önemli. Bu kurallara aynen uyulması için hem otelcilerimiz, hem de turizme hizmet veren diğer sektörlerimiz dikkat etmeleri gerekir ve ediyorlar da. Onlarla bu konuda sık sık istişare yapıyoruz" diye konuştu.





"ÇEŞME, PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEMİ YAŞIYOR"

Normalleşme sonrası sezonu olağanüstü güzelliklerle karşıladıklarını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Şu anda 2019 yılını yakalarcasına ilerliyoruz. Dilerim eylül, ekim aylarına sezonu uzatırız ve bu aylarda, mayıs ve haziran aylarında kaybettiğimiz olumsuzlukları ve açıkları doldururuz. Şu anda rezervasyonlarımız o günlere doğru ilerliyor, ama en güzel rezervasyonlar bayramla birlikte başlıyor. Ağustos ayının sonuna kadar Çeşme'de şu anda kesinleşmiş rezervasyonlarda yüzde 60-70'leri yakalamış durumdayız. Bayramla birlikte doluluk yüzde 100'lere gelecek. Okulların açılış dönemine kadar bu yoğunluğun devam etmesi, şu andaki rezervasyonlarımız ve aldığımız bilgiler bize bu sinyali veriyor. Tabi ki beklentimiz, sezonun eylülün sonuna kadar yüzde 80-90 dolulukla devam ettirip, ekim ve kasım aylarında da yüzde 30-40'larla finale doğru sonlandırmamız. Tekrar söyleyecek olursak, şu anda Çeşme pandemi öncesi dönemi yaşıyor. Oldukça yoğunluk var. Bu yoğunluk turizme önemli ölçüde katkı yaptı. Esnafımız ve otelcilerimiz oldukça memnun." şeklinde konuştu.

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