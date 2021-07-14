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Haberler İzmir İzmir'de devir-teslim! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevine başladı

'de devir-teslim! İzmir İl Emniyet Müdürü görevine başladı

İl Emniyet Müdürlüğüne atanan , Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 'dan görevi devralarak mesaiye başladı.

İzmir'de devir-teslim! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne görevine başladı
İHA

14.07.2021, 14:05

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne İzmir'e geldi. Emniyet Müdürü Şahne'nin kente gelmesiyle beraber İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde devir-teslim töreni düzenlendi.

Şahne'yi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın karşılarken, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri de törende hazır bulundu.



Törenin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Binasına giriş yapan Şahne, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in bal mumu heykeli önünde kısa bir süre durarak Hüseyin Aşkın'dan bilgiler aldı.

Daha sonra Aşkın, görevini yeni emniyet müdürü Mehmet Şahne'ye devretti.

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