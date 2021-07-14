İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki son aşılama rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Köşger mesajında şu ifadelere yer verdi: Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise %71'i geçti.
İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz.
Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!
Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise %71'i geçti.— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) July 13, 2021
İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz.
Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz! pic.twitter.com/DszXb2Uly0
İzmir'de kaç kişi aşı oldu? Vali Köşger paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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