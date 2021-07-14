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'de kaç kişi aşı oldu? paylaştı

Valisi Köşger sosyal medyadan kentin rakamlarını paylaştı. Rakamlar sevindirdi, verilere göre kentte 4 milyon dozu aşılama oranı da yüzde 71'i geçti.

İzmir'de kaç kişi aşı oldu? Vali Köşger paylaştı

14.07.2021, 10:12

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki son aşılama rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Köşger mesajında şu ifadelere yer verdi: Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise %71'i geçti.

İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz.

Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!

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