İzmir'de kaç kişi aşı oldu? Vali Köşger paylaştı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki son aşılama rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.





Köşger mesajında şu ifadelere yer verdi: Güzel İzmir'de bugün itibarıyla aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise %71'i geçti.



İnanıyorum ki; yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz.



Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!