İzmir’in yeni Emniyet müdürü bugün geliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Şahne'ye veda yemeği düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizesinde düzenlenen programa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Vali Su tarafından Şahne'ye plaket takdim edildi.