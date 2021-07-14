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Haberler İzmir İzmir’in yeni Emniyet müdürü bugün geliyor

İzmir’in yeni Emniyet müdürü bugün geliyor

İzmir’in yeni Emniyet müdürü bugün geliyor

14.7.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Şahne'ye veda yemeği düzenlendi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizesinde düzenlenen programa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Vali Su tarafından Şahne'ye plaket takdim edildi.

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