‘Parası olmayanlar merkeze gelmesin’

İzmir'deki trafik sorununa çözüm için vatandaştan özel araçlarına binmemelerini isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ardından CHP'li vekillerden de tartışma yaratacak öneriler gelmeye devam ediyor.

"GARİBAN NE YAPSIN?"

CHP'nin iş adamı kökenli olan İzmir Milletvekili Bedri Serter, kent merkezine girebilecek araçların her gün tek ve çift plaka şeklinde belirlenmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde bir TV programına çıkan Serter, "Merkezimiz eski bir kent. Konak, Alsancak gibi, bu eski kentte bazı yerlerde girişler ve çıkışlar çok yoğun. Londra'da eski bölgelerde giriş ve çıkışlar parayla. İzmir'de de belki bir sistem uyarlamak lazım. Şu Kovid- 19 atlatıldıktan sonra belki tekli plaka bir gün, çiftli plaka diğer gün girebilirler şehir içindeki trafiği düşürmek için" dedi. Bu öneri, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bile tepkisini çekmişti. Sertel, espiriyle karışık "Bedri Serter iki araba alabilir. Garibimin bir arabası varsa o ne yapacak? Bu öneriye göre ekonomisi iyi olan 2 araba alır her gün girer. O zaman cezayı tek arabası olan çeker" demişti. Şimdi de CHP'nin Tunç Soyer'e yakınlığıyla bilinen İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan 'parası olmayan kent merkezine giremesin' şeklinde yorumlanabilecek bir öneri geldi. Bakan, kent merkezine gelişlerin kenar semtlere gelişten daha pahalı tutulmasını istedi.

MURAT BAKAN / BEDRİ SERTER

"PARAYI VEREN GİRSİN"

Bakan, "Londra gibi büyük metropollerde zonlar var. Metroyla seyahat ederken de birinci zona girdiğinizde, en dar kent merkezine girdiğinizde en yüksek ücreti ödüyorsunuz. Onun bir dışındaki halkaya girdiğinizde biraz daha az, bir dışındaki halkaya girdiğinizde biraz daha az ödüyorsunuz. Böylece kentteki hareketliliği kent merkezinden yaymayı hedefliyor. Londra'da bu böyle. Bu sadece belediyenin istemesiyle olmaz... Bir devlet politikası olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu tepki çeken öneriler, "CHP, İzmir'in kent merkezine fakirleri sokmak istemiyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

KEMAL KARATAŞ



'KENDİSİ LÜKS MERCEDES İLE GEZİYOR'

MURAT Bakan'ın ilginç açıklamasına CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş'tan da tepki geldi. "Bakan'ın demeci gerçekten hayretler verici" diyen Karataş, "Solcu olacaksın, sosyal demokrat olacaksın, güya CHP'li ve halkçı olacaksın ama Londra usulü ulaşım sistemi önereceksin. Murat Bakan İzmir ve Türkiye'ye hiç uymayacak bir model öneriyor. Halkçı, sosyal demokrat bir belediyeyiz diyorsanız halk için çözümler ve projeler önermeniz gerekir. Siz daha koni dizme işini bile ihale ediyorsunuz" diye konuştu. Murat Bakan için "Kendisi CHP milletvekili ama lüks araçlarda gezdiği için Londra'dan örnek verebiliyor" diyen Karataş, "Mercedes, siyah camlı bir arabası var. İçerisi çok şık döşenmiş" dedi. Bedri Serter'in tek-çift plaka önerisini de "yasakçılık" olarak nitelendiren Karataş, "Serter ancak askeri rejimlerin yapabileceği şeyleri öneriyor. Bu da çok yanlış. Bu tür halka karşı öneriler CHP milletvekillerine hiç yakışmıyor. Halktan çok uzak ve kopuklar" ifadelerini kullandı.

Erhan GÜLENÇ