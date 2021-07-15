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Haberler İzmir ‘15 Temmuz milletin zaferidir’

15 Temmuz milletin zaferidir’

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

‘15 Temmuz milletin zaferidir’

15.7.2021

Türk milletinin, hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş bir direnişte bulunduğunu dile getiren Saygılı, "Ülkemiz, beş yıl önce bugün başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletimizin ferasetli duruşu ve Allah'ın lütuf ve inayeti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. O gece milletimiz 7'den 70'e kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza attı" dedi.

'MİLLET BOŞA ÇIKARDI'
Türkiye'nin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimini Türk milletinin boşa çıkardığını söyleyen Saygılı, "Özgürlüğü, vatan sevgisini, demokrasiyi, ülke onurunu her şeyin üzerinde tuttuğumuzu dünyaya bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz, milletimizin zaferidir. Bu şanlı direniş asla unutulmayacak" diye konuştu.

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