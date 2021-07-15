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Haberler İzmir İnternet ilanıyla kurbanlık satışı

İnternet ilanıyla kurbanlık satışı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çok sayıda vatandaş, dini ibadetlerini yerine getirmek amacıyla kurban pazarlarına gidiyor. İzmir'de pek çok üretici ise kurbanlık hayvanlarını internet ilanları üzerinden satışa sunuyor.

İnternet ilanıyla kurbanlık satışı
İHA

15.07.2021, 15:05

20 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da bitecek Kurban Bayramı öncesinde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurban pazarlarından alıyor. Ancak pandemi döneminde artan internet üzeri satışları, kurbanlık alımına da yansıdı.

İzmir'de pek çok üretici, kurbanlıklarını internet üzerinden satışa sundu. İlanlarda, hayvanların fiyatları, yaşları, cinsi ve kilosu da yer alırken küçükbaş hayvanlar için 800 TL'den başlayan fiyatların büyükbaş hayvanlar için bin 500 TL'den başladığı görüldü. Bazı ilanlarda "Kredi kartı geçerlidir" ibaresinin bulunması dikkat çekti.

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