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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

15.07.2021, 10:30

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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