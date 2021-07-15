İzmir’in 19 milyonu boşa gitmesin

Daha önce TÜBİTAK desteğiyle İzmir'in aktif 5 fayını hendek kazarak incelediklerini anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "TÜBİTAK'a İzmir'deki 8 fay incelemesi için de proje vermiştik. O projenin de desteklenmesi kabul edildi.





'ÇALIŞMA ZATEN HAZIR'

Bu proje kapsamında İzmir il sınırları içinde kalan 8 fay üzerinde hendek açılarak paleosis-molojik çalışmalar gerçekleştirile-cek. Bergama Fayı, Zeytinda-ğı Fay Zonu, Güzelhisar Fayı, Yeni Foça Fayı, Menemen Fay Zonu, Mordoğan Fayı, Kemal-paşa Fayı, Dağkızılca Fayı ve Gümüldür Fayı çalışılacak" dedi. İzmir'de deprem ile ilgili yapılması gereken tüm bilimsel çalışmaların başlatıldığını kay-deden Sözbilir, "Hal böyle iken başka bir kamu kaynağının bun-lara ayrılmasına gerek kalma-dı" diyerek Büyükşehir'e mesaj verdi. Öte yandan Büyükşehir ve ODTÜ'nün ortak projesinin bütçesinin 19 milyon lira oldu-ğu kaydedildi. Sözbilir'in ver-diği bilgilere göre İzmir'in 19 milyon lirası zaten bir bölümü hazır olan diğer bölümü de TÜBİ-TAK desteğiyle hazır-lanacak olan araştır-ma için gereksiz yere harcanmış olacak.

Erhan GÜLENÇ