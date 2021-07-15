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İzmir’in 19 milyonu boşa gitmesin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki fayların haritasını çıkarmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'yle anlaşma yapma kararı dün Meclis toplantısında görüşülerken, TÜBİTAK desteğiyle İzmir fayları ile ilgili yapılan çalışma da genişletiliyor

İzmir’in 19 milyonu boşa gitmesin

15.7.2021

Daha önce TÜBİTAK desteğiyle İzmir'in aktif 5 fayını hendek kazarak incelediklerini anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "TÜBİTAK'a İzmir'deki 8 fay incelemesi için de proje vermiştik. O projenin de desteklenmesi kabul edildi.



'ÇALIŞMA ZATEN HAZIR'

Bu proje kapsamında İzmir il sınırları içinde kalan 8 fay üzerinde hendek açılarak paleosis-molojik çalışmalar gerçekleştirile-cek. Bergama Fayı, Zeytinda-ğı Fay Zonu, Güzelhisar Fayı, Yeni Foça Fayı, Menemen Fay Zonu, Mordoğan Fayı, Kemal-paşa Fayı, Dağkızılca Fayı ve Gümüldür Fayı çalışılacak" dedi. İzmir'de deprem ile ilgili yapılması gereken tüm bilimsel çalışmaların başlatıldığını kay-deden Sözbilir, "Hal böyle iken başka bir kamu kaynağının bun-lara ayrılmasına gerek kalma-dı" diyerek Büyükşehir'e mesaj verdi. Öte yandan Büyükşehir ve ODTÜ'nün ortak projesinin bütçesinin 19 milyon lira oldu-ğu kaydedildi. Sözbilir'in ver-diği bilgilere göre İzmir'in 19 milyon lirası zaten bir bölümü hazır olan diğer bölümü de TÜBİ-TAK desteğiyle hazır-lanacak olan araştır-ma için gereksiz yere harcanmış olacak.

Erhan GÜLENÇ

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