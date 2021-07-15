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İzmir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Şahne, devir teslim töreniyle yeni görevine başladı.

İzmir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

15.7.2021

Şahne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın tarafından emniyet müdürlüğü girişinde karşılandı. Kentte görev yapan ilçe ve şube müdürleriyle tanışarak tören mangasını selamlayan Şahne, bina girişinde bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in balmumu heykelini de inceledi. Daha sonra devir teslim töreni gerçekleştirildi.

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