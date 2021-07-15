İzmir’in yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

Şahne, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aşkın tarafından emniyet müdürlüğü girişinde karşılandı. Kentte görev yapan ilçe ve şube müdürleriyle tanışarak tören mangasını selamlayan Şahne, bina girişinde bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in balmumu heykelini de inceledi. Daha sonra devir teslim töreni gerçekleştirildi.