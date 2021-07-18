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Haberler İzmir Gediz Deltası'ndaki flamingolar ölü bulundu

Gediz Deltası'ndaki flamingolar ölü bulundu

Gediz Deltası'ndaki flamingolar ölü bulundu

18.7.2021

İZMİR Çiğli'deki Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu. Kuş Cenneti bölgesindeki Ragıp Paşa Dalyanı'nda yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.
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