İzmir'de 3 isyan

İŞTEN ÇIKARILAN 74 KİŞİ EYLEMDE

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyenin iştirakine ait bir şirket tarafından işletilen Akvaryum Kafe Restoran'da işten çıkarıldığını iddia eden 74 kişi eylem yaptı. DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Çiğli Belediyesinin iştiraki olan Çiğli Gıda Şirketi'ne ait kafede toplanan grup adına yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2020'de Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) sona erdiğini söyledi. Yeni TİS için görüşmelere başladıklarını belirten Ozan, görüşmelerin belli bir noktada tıkandığını belirtti.

İKRAMİYELER DE YOK

İşçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan TİS farklarını belediyenin parası olmadığı için ödemeyeceğini kendilerine iletildiğine değinen Ozan, bu ödemeyi taksit yaparak ödenmesi önerisinde bulunduklarını, aradan 22 gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını aktardı. Ozan ayrıca gerekli zammın yapılmadığını ve ikramiyeler konusunda da ödeme yapılmayacağının bildirildiğini söyledi. İşçilerin haklarını geri alabilmek adına Çarşamba günü iş durdurma kararı aldığını kaydeden Ozan, "Bayramda çalışma kararı alındı. Bu karardan yarım saat sonra 74 arkadaşımızın işten atıldığını öğrendik. Biz onlara elimizi uzatmışken, arkadaşlarımızın işten atıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz; lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha TİS süreci devam etsin. Haklarımızı verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz" diye konuştu. Şirketten yapılan açıklamada ise, çalışanların 3 gün boyunca kanunsuz eylem yaptığı öne sürüldü.

ÇÖP TESİSİNE KARŞI 3 BİN İMZA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı 'Çöp Tesisi'ne gösterilen tepkiler, askıya çıkan planlara itiraz süreciyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Yaklaşık 3 bini aşkın Menderesli vatandaş, itiraz hakkını kullanarak İlçe Kaymakamlığı'na ve Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. CHP'li başkan ve yöneticilerin başından bu yana halkın tepkisini küçümsediğini belirten AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, "Biri son ana kadar kaçak güreşip, altındaki koltuk için Menderes'i sattı, başkanı olduğu ilçeyi makam hesaplarına kurban etti. Diğerleri de, tepki gösteren sadece bizmişiz gibi davrandı, bildiğini okumaya devam etti. Yok öyle yağma! Halk mı kazanacak, rant mı; göreceğiz!" diye konuştu.

'BU İHANET UNUTULMAYACAK'

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın tesisle ilgili kayıtsız ve onaylayıcı tutumunu da hedef alan Başkan Artcı, "İstediği kadar, koltuk ve yeni dönem adaylığı pazarlıklarıyla abilerine ve genel merkezine söz versin, Menderes'in çöp olmasına onay versin. Onun bu ihaneti asla unutulmayacak. Bu vebalden onu makamı da kurtaramayacak. Menderes, hiç olmadığı kadar kararlı ve o çöp tesisini buraya yaptırmayacak. Herkes bunu böylece bilsin" diye konuştu.

"ARTIK BU YOLDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Dikili'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son günlerde Ferhat Uysal Caddesi ile Bergama Asfaltı Kavşağı'nda yaşanan kazalar nedeniyle yolda önlem alınmamasına tepki gösterdi. İki gün önce yaşanan bir kazada ağır yaralanarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Zeki Yılmaz (24) adlı gencin yoğun bakımda olduğu hatırlatılırken, aynı yolda daha öncede çok sayıda kaza olduğu ifade edildi. Yolu kapatarak eylem yapan vatandaşlardan Gonca Yılmaz, "İki gün önce bu yolda 20 yaşında bir gencimiz gözlerimizin önünde trafik kazası geçirdi. Şu anda yoğun bakımda ve beyin kanaması geçiriyor. Bu ilk değil, birçok gencimiz burada öldü" dedi.

'UMURLARINDA DEĞİL'

Hayvanların da bu yolda öldüğünü kaydeden Yılmaz, "Umurunda değil kimsenin. Araçlar inanılmaz hızla geçiyor" dedi. Lütfü Eke isimli bir vatandaş da, "Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda yatıyor. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya yaya geçidi ya da köprü yapmak çok mu zor?" dedi. Komşularının 17 yaşındaki çocuğunun da 2 yıl önce bu yolda geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini anlatan Nihal Çetin de, "Çocuğumuz ailesinin önünde vefat etti. Aynı yıl yan komşumuz 80 yaşındaki bir amca motosikletiyle giderken hızla gelen bir aracın altında kaldı. Artık buradan denize bile gitmeye korkar olduk" ifadelerini kullandı.