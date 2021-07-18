‘Milletimizin gösterdiği istikamette yürüyeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Erzurum'da Dadaşlarla buluşmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

"Dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, "Cağ kebaplarıyla önümüzü kestiler sizi daha fazla bekletmemek için dönüşte yiyeceğiz. Erzurum'a son olarak 31 Mart seçimlerinden önce 28 Şubat'ta gelmiştim. Şimdiye kadar bizleri mahcup etmeyen yarı yolda bırakmayan Erzurum o günde adeta sandıkları patlatmıştır. 'Gülistan'da Bir Gülüm Var, Mor Menekşe Sümbülüm Var, Taze Gonca Bir Gülüm Var'. Bizim Erzurum'da can dediğimiz dadaşlar var. Her seçimde yanımızda Palandöken gibi duran kavline sadık kardeşlerimiz var" dedi.

'PROJELERİ TEK TEK İZLİYORUZ'

Uluslararası alanda Türkiye'nin hak ve hukukunu savunurken terör örgütlerine de nefes aldırmadıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi geliştirecek projeleri adım adım izliyoruz. Önceki hafta Hatay, Sonra Diyarbakır bugün Erzurum'da dadaşlarla kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü KKTC'ye gideceğiz, kurban bayramını Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta pek çok eser ve projeyi hizmete alacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ'

Erzurum'a elleri boş gelmediklerini de söyleyen Erdoğan, "Yapımı tamamlanan projelerin açılış heyecanını birlikte yaşayacağız. Toplam maliyeti 9.5 milyar lirayı bulan pek çok eserimizi Erzurumlunun hizmetine sunacağız. Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden il ziyaretlerimizle halkımızla partililerimizle bir araya geleceğiz. Tüm teşkilatlarımızla hepimiz bir vücudun azalarıyız. 13 milyon 500 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının milletvekilinin sorumluluğu o kadar büyüktür. 20 sene önce nasıl istişare ile yola revam olduysak 2023'e giderken yine istişare ile yürümeye devam ediyoruz. Düzenlediğimiz toplantılar birer demokrasi şölenidir. Bu toplantıları artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Ortak akla önem, kolektif bir akıl ile hareket etmek önemlidir. AK Parti Türk siyasetine hala yön veriyorsa 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye gelişime açık olmasıdır. Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir. Geçmişteki başarılarımızın sırrı geleceğimizin pusulasıdır. Hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. Davamızda karamsarlığa yer olmadığı rehavete gevşemeye yer yoktur. Yanlışlarımızı söylemekten çekinmeyeceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

VATANDAŞLARA HEDİYE DAĞITTI

HAVAALANINDA Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları tarafından yapılan karşılamanın ardından kent merkezine hareket eden Erdoğan'a Erzurumspor kavşağında vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama törenine atlı cirit ekipleri de katıldı. Başkan Erdoğan burada kendine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayarak otobüsten hediye dağıttı.

RİZE'DEKİ YERLER AFET BÖLGESİ OLACAK

BAŞKAN Erdoğan, Erzurum'da Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Rize'deki sel felaketine değinen Erdoğan, sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Siyaset gündemine de değinen Erdoğan, "Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar" dedi. Çözüm süreciyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir" ifadelerini kullandı.

MERSİN'DEN GİRNE'YE KADAR YÜZECEKLER

KKTC'NİN 47. kuruluş yıldönümünde İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte tarihi başarıya imza atılacak. Eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen'in başkanlığında milli yüzücülerden oluşan takım, yarın Mersin'in Anamur ilçesinden çıkıp Akdeniz'i yüzerek geçecek ve 93 kilometrelik maratonun ardından Girne'ye ulaşacak. Girne'de Başkan Erdoğan'a, yol boyunca taşıdıkları Türk bayrağını hediye edecek yüzme takımının amacı, KKTC'li sporculara konulan ambargoya bütün dünyanın dikkatini çekmek.

"GÜVEN VE İSTİKRARLA 2023'E"

İL Danışma Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da konuşma yaptı. Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını anlatan Yıldırım, "Önümüzde yeni bir hedef var, güven ve istikrar. Güven ve istikrarla 2023'e, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne emin adımlarla yürümeye hazır mı Erzurum? Sayın Genel Başkanım, Erzurum hazır, bizler hazırız" diye konuştu.