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Haberler İzmir Söndürme havuzları ormanlara can suyu

Söndürme havuzları ormanlara can suyu

Söndürme havuzları ormanlara can suyu

19.7.2021

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 268 yangın söndürme havuzu sayesinde alevlere daha kısa sürede müdahale ediliyor. Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü, "Helikopterin denizden su alıp gelmesi 10 dakika civarında sürerken, bölgeye yakın bir havuz varsa bu zamanı 2 dakikaya kadar indirebiliyoruz" dedi. Vatandaşları yangın söndürme havuzlarına girmemeleri konusunda uyaran Sütçü, "Havuz çevresinde girilmemesi adına tüm önlemleri alıyoruz. Etrafını dikenli tellerle çeviriyoruz. Bunun yanı sıra tabelalarla girmenin yasak olduğunu belirtiyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

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