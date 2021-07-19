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Haberler İzmir Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi

Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeyken freni boşaldığı öne sürülen TIR, hareket edip yaklaşık 100 metre gittikten sonra ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, araçta uyudu belirtilen şoför yaralandı.

Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi
DHA

19.07.2021, 08:58

Kaza, saat 02.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınında meydana geldi. Gece saatlerinde bir markete soda getiren Satılmış Sayar, iş yerinin sabah açılacak olması nedeniyle yönetimindeki 42 ADH 58 plakalı TIR'ı park edip, uyudu. Ancak bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen TIR hareket etti. Son anda uyanan Sayar, TIR ile manevra yapmaya çalıştı. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalan Satılmış Sayar'ın TIR'ı refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar'ın ayağı kırıldı.



İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Satılmış Sayar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sayar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.



ŞOFÖRÜ UYANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Kazanın görgü tanığı Yaşar Genç, TIR'ın park halindeyken birden hareket ettiğini, bağırarak şoförü uyandırmaya çalıştıklarını söyledi.

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