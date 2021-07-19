Sürücüsünün içinde uyuduğu TIR, hareket edip ormanlık alana devrildi

Kaza, saat 02.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınında meydana geldi. Gece saatlerinde bir markete soda getiren Satılmış Sayar, iş yerinin sabah açılacak olması nedeniyle yönetimindeki 42 ADH 58 plakalı TIR'ı park edip, uyudu. Ancak bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen TIR hareket etti. Son anda uyanan Sayar, TIR ile manevra yapmaya çalıştı. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalan Satılmış Sayar'ın TIR'ı refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar'ın ayağı kırıldı.





İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Satılmış Sayar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan Sayar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.





ŞOFÖRÜ UYANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Kazanın görgü tanığı Yaşar Genç, TIR'ın park halindeyken birden hareket ettiğini, bağırarak şoförü uyandırmaya çalıştıklarını söyledi.