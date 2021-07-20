İşte gerçek Çeşme Hakimi!

İzmir'in Çeşme ilçesi hakiminin, hakimlik sicilini ve ismini kullanarak 3 yıl boyunca kendini hakim olarak tanıtıp duruşmalara giren, hatta Antalya Adliyesi'nde görevli bir savcı ile evlenen sahte Hakim Zeliha Özdemir tutuklandı. Yeni Asır'ın ulaştığı gerçek hakimin sahtesi hakkında dava açtığı ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Sahte hakim Zeliha Özdemir, İzmir Çeşme Adliyesi'nde kendisini kadın hakim olarak tanıttı. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne giden Özdemir, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söyledi. Özdemir, yalanlarıyla hakim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi.

Sahte hakim Zeliha Özdemir

AİLESİNİ BİLE İNANDIRDI

Evlenip Tunçer soyismini de alan sahte hakim, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde bile bulunuyordu. Ancak sahte hakimin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan ancak ailesini ve çevresini hukuk fakültesi mezunu olduğuna inandıran Özdemir'in oyununu savcı olan kocası bozdu. HSK'nın atama listesiyle, uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in foyası ortaya çıktı. Savcı Alper Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. Tunçer'e, HSK'dan herhangi bir yanlışlık olmadığı, Zeliha Özdemir'in artık kayıtlarda farklı bir soyisimle yer aldığı cevabı verildi.

Ceza Mahkemesi hakimi olan gerçek hakim, sahtesinden şikayetçi oldu.

KARISINI GÖZALTINA ALDIRDI

Karısının yalan söylediğini anlayan savcı Tuncer, ihbarda bulunarak sahte hakimi Antalya'da gözaltına aldırdı. Özdemir, 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı Alper Tunçer ise sahte kimlikli eşine boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor. Yeni Asır'ın ulaştığı gerçek hakimin de, büyük yalanı öğrenince unvanını kullanan Zeliha Özdemir hakkında şikayetçi olup dava açtığı ve işin peşini bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

ŞENOL KANTÜRK